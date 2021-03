Matéria publicada em 28 de março de 2021, 09:50 horas

Músico teve a intenção de levar amor em forma de música aos que lutam, diariamente, contra a Covid-19; além de outras doenças

Volta Redonda – Em meio ao colapso que a saúde de todo país enfrenta devido à pandemia, inúmeros profissionais da saúde têm se sentido sobrecarregados. O que falar das milhares, milhões de famílias que se veem na posição de ver um parente acamado e, em alguns casos, em estado grave após o triste diagnóstico envolvendo a Covid-19; além de outras comorbidades? Outras, no entanto, sofrem ainda mais ao receber a tão temida notícia sobre a perda de um ente querido.

Pensando em levar esperança e mais alegria às pessoas que enfrentam essa realidade em nossa região, no Médio Paraíba, o músico, Wesley Baptista Passos, de 30 anos, morador do Retiro, teve uma iniciativa para lá de criativa e inspiradora. No início da tarde desse sábado, 27, ele se dirigiu ao Hospital São João Batista, localizado na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, e surpreendeu, de forma positiva, todos àqueles que lá estavam após tocar duas músicas religiosas em seu saxofone.

Ele explicou ao DIÁRIO DO VALE, na manhã deste domingo (28), sobre sua ideia; além da repercussão de sua homenagem.

– Tive essa ideia para levar música, mais carinho e mais amor aos que estavam no hospital neste momento de dor devido à Covid-19. O propósito foi esse: levar mais alegria e esperança através da música às pessoas – disse emocionado.

O músico, que escolheu duas músicas para tocar durante a homenagem: ‘Hallelujah’, de autoria de Leonard Cohen e ‘Ninguém explica Deus’, composta por Clovis Encarnação De Pinho, explicou que recebeu agradecimentos após sua atitude.

– O diretor do hospital, além de funcionários e parentes de pessoas que estavam em atendimento ou internadas conversaram comigo. Agradeceram pela atitude e recebi, através de muitas mensagens, agradecimentos de pessoas que têm algum familiar internado. Disseram que foi um alento para eles. As duas músicas que escolhi são muito bonitas e falam muito de Deus – explicou.

Por fim, Wesley comentou que pessoas ligadas à outra unidade hospitalar, em Barra Mansa, entrou em contato com ele para que a mesma ação aconteça por lá. ”Entraram em contato comigo e fiquei muito feliz ao receber esse convite. Espero poder, de alguma forma, continuar levando às pessoas esse sentimento de esperança através da música”, finalizou.

Vídeo: Arquivo Pessoal

Por Pollyanna Moura