Se aprovada, ‘Lei Nelson Sargento’ transformará escolas de samba em ‘manifestação da cultura nacional’

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 10:35 horas

País – O Senado Federal aprovou esta semana o projeto de lei (PL) 256/2019, que alça as escolas de samba à categoria de manifestações de indiscutível importância para a cultura brasileira. O texto segue para sanção presidencial e, se for confirmada pelo Executivo, a norma receberá o nome de Lei Nelson Sargento, em homenagem ao cantor, compositor e ex-presidente de honra da Mangueira, falecido em 2021, vítima da Covid-19.

O texto foi aprovado sem alterações pelo Senado. De acordo com o projeto, as escolas de samba, com seus desfiles, músicas, práticas e tradições são reconhecidas como manifestação cultural brasileira. O texto determina, ainda, que compete ao Poder Público garantir a livre atividade das escolas de samba e a realização de seus desfiles – que movimentam a economia e aquecem o comércio de diversos municípios do país. Se aprovado pelo Executivo Federal, a lei entra em vigor na data da publicação.

Fonte: Agência Senado