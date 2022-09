SEAP lança serviço inédito de localização de presos via online

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 16:15 horas

Rio- A Secretaria de Administração Penitenciária acaba de lançar uma ferramenta para auxiliar parentes, amigos e advogados de pessoas privadas de liberdade custodiadas no sistema prisional do Estado do Rio. É o serviço de localização de presos através de consulta online.

A partir de agora, basta acessar o site https://visitanteseap.detran.rj.gov.br/ e clicar na aba “Localizar um preso”. Será aberto um formulário autoexplicativo, que deve ser preenchido pela pessoa interessada em saber em qual unidade o privado de liberdade se encontra. O serviço inédito na história da administração penitenciária fluminense atende a antigo anseio dos parentes e defensores dos privados de liberdade.

Serão pedidos dados sobre a relação/qualificação com o interno, o nome, RG e data de nascimento do requerente, bem como informações sobre o preso, como nome, filiação e data de nascimento. E pronto. A informação será prestada imediatamente.

O serviço de informações por WhatsApp, através do telefone 21 98596-8881, permanece.

A implementação do serviço de localização pela internet é mais uma iniciativa da atual gestão da Polícia Penal do Rio visando proporcionar mais comodidade aos familiares e defensores dos apenados, bem como dar mais transparência à administração penitenciária do Estado do Rio.