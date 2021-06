Sebastião Faria assume direção do HSJB

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 15:19 horas

Intervenção no hospital está programada para terminar oficialmente no próximo dia 23

Volta Redonda – O vice-prefeito Sebastião Faria é o novo diretor-geral do Hospital São João Batista (HSJB). Ele já exerce o cargo, no período de transição entre a administração judicial do estabelecimento de saúde e seu retorno ao comando integral pela Prefeitura de Volta Redonda, que deve ocorrer no próximo dia 23 de junho.

Faria, que já foi diretor geral do hospital em ocasiões anteriores, diz ter consciência do desafio que vai enfrentar:

– É um desafio enorme, pois teremos de reconstruir toda uma história. Temos funcionários comprometidos, uma equipe muito competente e que vão nos ajudar a vencer. O que não vai faltar é honestidade e competência – declarou.

Desde que assumiu a prefeitura, no início de 2021, o prefeito Antônio Francisco Neto vem trabalhando para que o hospital voltasse a ser administrado pelo município, o que ocorrerá integralmente daqui a duas semanas .

A intervenção judicial no HSJB começou no dia 23 de novembro de 2020, obedecendo decisão do juiz Alexandre Custodio Pontual, que adotou tal medida como forma de tentar por fim à uma sucessão de problemas que o hospital vinha passando, entre eles, atraso no pagamento de funcionários e reposição do estoque de medicamentos e insumos.

Na decisão, o magistrado nomeou três interventores, para os cargos de diretor médico, diretor administrativo e diretor jurídico. Ao decidir pela intervenção, o juiz Pontual estabeleceu ainda que a prefeitura de Volta Redonda indique dois representantes para acompanhar o trabalho dos interventores.

Em janeiro, o juiz afastou um dos interventores – o diretor médico – que foi substituído por um profissional indicado pela prefeitura. Agora, Faria assume a direção geral, o diretor médico já é um profissional escolhido pela prefeitura e o diretor administrativo está para ser anunciado.