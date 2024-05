Sebastião Salgado será homenageado em festival de fotografia de Paraty

Paraty – Um dos mais importantes festivais de fotografia do mundo, o Paraty em Foco, realizado desde 2005 no município da Costa Verde, vai homenagear este ano o fotógrafo documental e fotojornalista Sebastião Salgado.

Reconhecido internacionalmente, Salgado esteve presente à reunião no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo na manhã de sexta-feira (10). Ao lado da esposa, a ambientalista Lélia Wanick Salgado, ele definiu com o diretor e idealizador do Paraty em Foco, Giancarlo Mecarelli, a exposição em grande formato a ser realizada na Quadra da Matriz, no centro histórico, com seis fotografias sobre vários temas.

A 20ª Edição do Paraty em Foco acontece entre os dias 11 e 15 de setembro. A programação completa do evento será divulgada em agosto.

Quem é Sebastião Salgado?

Sebastião Salgado tem 80 anos e é economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, obtendo doutorado na Universidade de Paris. Sua carreira como economista o levou a trabalhar para organizações internacionais, onde testemunhou os desafios sociais e ambientais enfrentados por comunidades ao redor do mundo.

O encontro com sua esposa, Lélia Wanick Salgado, arquiteta e ativista ambiental, transformou sua trajetória. Juntos, fundaram a Amazonas Images, em Paris, uma agência de fotografia que se tornou um veículo para o ativismo visual de Salgado. Seu trabalho transcende a mera documentação fotográfica; é uma poderosa expressão artística e um chamado à ação.

Salgado é conhecido por seus projetos fotográficos de longo prazo, que exploram questões globais prementes, como migração, trabalho escravo, desmatamento e mudanças climáticas. Sua abordagem humanista e seu compromisso com a dignidade humana são evidentes em cada imagem que captura. Seu estilo único e inconfundível combina composição meticulosa com uma narrativa visual que evoca empatia e reflexão.

Entre suas obras mais aclamadas está “Êxodos”, um épico fotográfico que documenta as migrações humanas em todo o mundo, e “Gênesis”, uma homenagem visual à beleza e diversidade da natureza intocada. Seu trabalho recebeu numerosos prêmios e honrarias, incluindo o Prêmio Hasselblad, o Prêmio Oskar Barnack e a Legião de Honra da França.

Além de suas realizações como fotógrafo, Sebastião Salgado é defensor do meio ambiente e dos direitos humanos. Sua voz inspira e motiva pessoas em todo o mundo a agir em prol da justiça social e ambiental.