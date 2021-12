Sebrae incentiva municípios a alcançarem metas da Agenda 2030

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2021, 18:27 horas

Rio – Reconhecer as boas práticas de Gestores Públicos na elaboração e implementação de projetos, com destaque para as ações que geraram um ambiente favorável para o desenvolvimento e fortalecimento das micro e pequenas empresas de forma a contribuir para o crescimento sustentável de seus municípios é o objetivo do Prêmio Prefeito Empreendedor, criado pelo Sebrae. Nesta edição, que é a 11ª, o Prêmio também incentivará os prefeitos e seus municípios a alcançarem as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 no Brasil. O Sebrae Rio está em fase de mobilização dos municípios, que receberão gratuitamente consultoria para apoio na elaboração dos projetos e podem se inscrever pelo site: www.prefeitoempreededor.sebrae.com.br, até o dia 07 de janeiro de 2022.

“O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor tem por objetivo reconhecer, divulgar e premiar gestores e gestoras públicos que tenham executado projetos e ações que, de forma comprovada, contribuíram para o desenvolvimento dos pequenos negócios em seus municípios. Assim como nas Olímpiadas, no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor o importante é competir, pois a maioria dos municípios tem alguma iniciativa de Política Pública que merece conhecimento e divulgação. Ainda que os gestores de um município não ganhem uma medalha, eles terão a oportunidade de conhecer e trocar experiências com outros gestores e de encontrar caminhos que os levarão a melhorar cada vez mais seu desempenho e a estimular o progresso do território em que atuam”, afirmou o gerente de Políticas Públicas do Sebrae Rio, Tito Ryff.

Os municípios podem se inscrever em até 8 categorias: Desburocratização; Sala do Empreendedor; Compras Governamentais; Empreendedorismo na Escola; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; Cidade Empreendedora.

No Estado do Rio de Janeiro, o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, foi o primeiro prefeito a se inscrever. A coordenadora do Sebrae Rio na Região Serrana II, Cláudia Pacheco, ressaltou a importância de valorizar a gestão municipal. “A retomada econômica passa pela recuperação dos pequenos negócios. Os governos já perceberam que é necessário estimular e articular parcerias estratégias para o fomento do empreendedorismo. Essas ações trazem transformação e desenvolvimento para o município. Por isso, o Prêmio Prefeito Empreendedor é importante para enaltecer as boas práticas de gestão”, observou.