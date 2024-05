Sebrae promove evento exclusivo para empreendedoras em Angra

Ainda de acordo com Tuane, além de estimular o desenvolvimento de empreendimentos, os encontros de mulheres empreendedoras proporcionam momentos de leveza, onde cada convidada sai renovada e com mais estímulos para tocar seus negócios.

“Ao se identificarem com questões particulares do dia a dia, nestes ambientes de encontro, juntas elas podem encontrar soluções e parcerias que auxiliem seu negócio”, explica.

Segundo Tuane Rodrigues, coordenadora do Sebrae na Costa Verde, valorizar o empreendedorismo feminino é criar espaços e oportunidades para que as mulheres encontrem um ambiente de força, acolhimento, conhecimento e networking.

Angra dos Reis – O Sebrae promove na segunda-feira (13) um encontro voltado para empreendedoras e formadoras de opinião em Angra dos Reis. O evento tem início às 10h, no Sebrae Angra, que fica na Rua Coronel Carvalho, nº 13, próximo ao INSS. De acordo com a organização do encontro, a oportunidade é um momento para trocar experiências, estabelecer conexões e discutir estratégias para impulsionar negócios e gerar impacto positivo na sociedade.