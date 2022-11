Sebrae realizará atendimento em Itatiaia no dia 16

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 18:57 horas

Itatiaia- A população de Itatiaia poderá ser atendida na quarta-feira, dia 16, pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Os interessados na consultoria do Sebrae podem fazer seu agendamento prévio na Sala do Empreendedor, de segunda a sexta, entre 9h e 12h e de 13h30 ás 17h.

A Analista de Negócios da instituição para a região das Agulhas Negras, Clarissa Müller Menezes, é quem vai orientar, presencialmente, os empreendedores itatiaienses. De acordo com ela, as dúvidas mais frequentes dizem respeito à modelos de negócios, gestão financeira, marketing e atuação online, mercado e vendas.

“O objetivo do Sebrae é auxiliar nas principais dificuldades encontradas no dia a dia da gestão do negócio, orientando na indicação de soluções para as necessidades que são diagnosticadas durante os atendimentos”, explica Clarissa.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, o atendimento em Itatiaia proporciona comodidade aos empreendedores, que podem obter consultoria técnica no município sem precisar se deslocar para outras cidades. “Os empresários têm acesso a orientações importantes para seu negócio e podem também se informar sobre as melhores maneiras de empreender”, afirma.