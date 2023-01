Sebrae Rio busca parceria com Terceiro Setor - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:35 horas

Rio – O Sebrae está selecionando instituições do Terceiro Setor que atuam com formação profissional, empreendedorismo e geração de renda para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e/ou residentes em comunidades. As inscrições podem ser feitas no site https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/comunidades. Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail:[email protected]

A partir da chamada pública, o Sebrae Rio visa construir uma rede de parceiros para fortalecer os empreendimentos em comunidades. As instituições selecionadas estarão na Rede Comunidade Sebrae durante todo ano de 2023, podendo realizar atividades até 31 de novembro deste ano, conforme cronograma previamente estabelecido entre as partes. A parceria pode ser estendida por até um ano.

Com metodologia própria para estímulo do empreendedorismo e fortalecimento de negócios em operação, o Sebrae Rio promove o empreendedorismo em favelas e comunidades do Estado do Rio de Janeiro e contribui para que milhares de empreendedores melhorem a gestão dos seus negócios e tenham acesso a produtos e serviços da instituição.

“Acreditamos que o empreendedorismo é um agente de transformação da sociedade. A partir do desenvolvimento de comportamentos, entendimento da realidade e capacitação direcionada, nos colocamos como ponte para empoderamento, visibilidade, articulação de políticas púbicas e união de esforços entre atores do ecossistema. As parcerias são muito importantes para nós, pois queremos cada vez mais atender o público em vulnerabilidade social, por isso vamos unir esforços com as organizações da sociedade civil, levando toda a expertise do Sebrae em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios”, contou Guilherme Allan, analista do Sebrae Rio.

Instituições Elegíveis