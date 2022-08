Secretaria da Mulher e Direitos Humanos leva Lei Maria da Penha aos bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de agosto de 2022, 10:59 horas

Reuniões são promovidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher nos bairros de Volta Redonda

Volta Redonda- O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (Smdh), da Prefeitura de Volta Redonda, promove nos bairros a Campanha Agosto Lilás, com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha que completou 16 anos no último dia 7, e visa prevenir, punir e erradicar a violência doméstica que atinge as mulheres no país.

O CEAM funciona no segundo andar na sede da Smdh, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Rua Antônio Barreiros, nº 232, com uma equipe composta de advogadas, assistente social, psicólogas, oferecendo apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.

Nessa semana a equipe esteve nos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do Rústico e Jardim Belmonte orientando as famílias sobre o alcance da legislação na proteção dos direitos das mulheres. A Patrulha Maria da Penha é formada por uma dupla de guardas municipais, um agente masculino e uma inspetora da Guarda Municipal, que participa dessas reuniões de trabalho e Roda de Conversa nas sedes dos CRAS.

Programação do CEAM

No próximo dia 17, às 9h, o CEAM prossegue com a Campanha Agosto Lilás com o tema Lei Maria da Penha com os estudantes da Rede Estadual de Ensino no Colégio Rio Grande do Sul, com palestras e Roda de Conversa. Cerca de 40 alunos na faixa etária dos 14 e 15 anos. Dia 18, no CRAS Dom Bosco, também às 9h; e no dia 19, CRAS Monte Castelo, às 14h.

A assistente social da Smdh, Helenice Morais Sales, disse que é muito importante que a campanha Agosto Lilás que intensifica a divulgação da Lei Maria da Penha para conscientizar as pessoas contra todas as formas de violência doméstica, detalhando o conteúdo dessa legislação e a proteção dos direitos da mulher, chegue a um maior número de pessoas.

Na Roda de Conversa, que é feita com os moradores nos CRAS, a equipe cita toda a Rede de Atendimento e a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher que existe em Volta Redonda. O CEAM funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou atende pelo telefone 3339 9025.

A coordenadora do CEAM, Vanilda Coutinho, citou que informes com base em dados oficiais comprovam que houve um aumento de agressões e mortes de mulheres, um momento grave de feminicidios no país:

“A Lei Maria da Penha é uma conquista para a proteção de direitos das mulheres. O nosso objetivo como Centro Especializado na prestação de serviços à população feminina, é utilizar a campanha para divulgar a Lei Maria da Penha com foco na prevenção, mostrando os recursos que a Lei oferece na garantia e proteção de direitos contra a violência doméstica. Toda mulher tem o direito de viver num ambiente de paz, sem sofrer violência”, justificou.

Outra integrante da equipe, a psicóloga Tamara Vicaroni, afirma que Ia Lei é um instrumento importante na defesa das mulheres sob riscos de violência: “Nós procuramos trazer as pessoas para mais perto do CEAM e vir de encontro ao nosso trabalho, para que conheçam os nossos serviços e saibam como acessá-los. E o trabalho feito nas escolas, transforma esses jovens estudantes em multiplicadores de informações e fortalece a prevenção contra a violência doméstica”, comparou Tamara.