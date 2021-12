Secretaria da Pessoa com Deficiência encerra visitas aos CRAS em 2021

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2021, 09:01 horas

Projeto segue no ano que vem, identificando demandas da população e divulgando o trabalho da pasta

Volta Redonda – A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) encerrou as visitas do projeto “Secretaria Itinerante” este ano. A ação busca identificar demandas da população com deficiência, além de divulgar o trabalho da pasta, criada este ano. O último atendimento ocorreu na quinta-feira (16), no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do bairro Siderlândia.

O objetivo do trabalho é ultrapassar os limites da sede da SMPD, que fica na Rua 17 de Julho, número 20, no Aterrado. “Fazemos visitas a um bairro diferente de Volta Redonda a cada semana. O objetivo é estar próximo da população, apresentando a secretaria. Fazemos também o cadastramento do público-alvo e conhecendo as necessidades e demandas das pessoas com deficiência”, disse o secretário da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchôa.

Segundo Uchôa, uma das missões com os atendimentos itinerantes era ver de perto como estava a acessibilidade nos CRAS. “Levarei essas demandas de acessibilidade ao prefeito. No ano que vem vamos continuar levando à Secretaria mais próxima da população e avançando mais nas questões da inclusão e acessibilidade”, garantiu.

Serviço



A SMPD fica na na Rua 17 de Julho, no Aterrado. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito também por telefone: (24) 3339-9031 ou pelo e-mail: [email protected]