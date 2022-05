Secretaria de Agricultura de Porto Real realiza campanha de vacinação contra a Febre Aftosa

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 15:06 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real, SMDR, está realizando a Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa de acordo com o calendário estadual. Segundo a veterinária Patricia Célia da Rocha Vianna, houve uma inversão no calendário devido a pandemia que causou atraso na entrega dos lotes de vacinas, não só no município como em todo o Estado do Rio. Ela explicou que a vacinação nesta etapa, que vai até o final deste mês, é para bovinos e bubalinos com idade até 2 anos e em novembro, como prevê o calendário, haverá a vacinação de todo o rebanho contra a aftosa e também contra a raiva animal.

Os produtores rurais que ainda não estão cadastrados podem se dirigir à Secretaria para fazer o cadastro e retirar as doses necessárias para a imunização do rebanho na faixa que estipula o calendário. “Pedimos que ao vir retirar as doses o produtor traga um isopor com gelo, pois é primordial manter a temperatura baixa( 2 a 8 graus), assim não haverá comprometimento na qualidade e eficácia da vacina” – Informou a veterinária Patrícia. Completando que o horário de atendimento é de segunda à sexta de 10h às 12h e de 13h ás 15h.

O Secretário de Agricultura, Andrinho, lembrou que no ano passado a Prefeitura Municipal recebeu uma placa de homenagem por ter atingido 100% de vacinação contra a febre aftosa e afirmou que é de extrema importância a imunização para garantir um rebanho saudável. Ele informou que a distribuição das vacinas para os produtores rurais é gratuita e caso haja alguma dúvida o produtor pode se dirigir à Secretaria que fica na Rua Júlia Graciani Marassi, S/nº, no Centro. Para quem ainda não é cadastrado é necessário levar cópias do CPF, do RG e um comprovante de residência para fazer cadastro e receber as doses.

A Produtora Sirlei Zacarias, que tem seu rebanho em uma propriedade no Tecnopolo, recebeu as doses necessárias para vacinar o gado na idade que a campanha atinge e disse estar muito contente com o apoio total da Secretaria de Agricultura. “Sempre segui a campanha e nunca tive problemas de aftosa com o rebanho, aconselho todos os produtores a vacinarem o gado para evitar esta doença que mata o gado e causa prejuízos a todos” – disse a produtora. O Prefeito Alexandre Serfiotis salientou que é essencial que os produtores não deixem de procurar e aplicar as vacinas, pois ano passado 100% do rebanho foi vacinado e este deve ser de novo o índice a ser atingido para que o município fique livre desta doença. “O Município está fazendo a parte dele de ofertar gratuitamente a vacina e os produtores fazendo a parte deles, como fizeram ano passado, o rebanho fica livre da aftosa” – concluiu o prefeito.