Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa atua após final de semana chuvoso

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 17:25 horas

Equipes se dividiram nas principais localidades onde houve transbordamento dos rios; até o momento não há registro desabrigado ou desalojado

Barra Mansa – Nesta segunda-feira (02), a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa mobilizou três equipes para se dividirem nas localidades onde houve o transbordamento dos rios. Dentre os bairros visitados, os grupos foram nos pontos que sofreram alagamento nos bairros Centro, Cotiara, Saudade e no Jardim Primavera, próximo a Dutra. O objetivo da ação foi verificar de perto a situação e orientar os moradores sobre os possíveis riscos, caso as chuvas permaneçam durante os próximos dias.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Ruth Coutinho, a Ruthinha, disse que desde o último sábado, dia 29, a Pasta está atuando em conjunto com a Defesa Civil para minimizar os danos e alertar a população.

– Dessa vez não houve a necessidade de montarmos um ponto de apoio em nenhuma das localidades atingidas pela vazão dos rios. Vamos continuar trabalhando e torcendo para que a situação continue sendo mantida sob controle. Gostaria de frisar que os munícipes podem contar com nosso apoio e nosso compromisso com o povo – expressou Ruthinha.

Segundo a gerente de Proteção Básica Cátia Batista, neste período de chuva, a Assistência Social está disponibilizando equipes que ficam à disposição da Defesa Civil durante todo o dia.

– Firmamos uma parceria que vem colhendo bons resultados. Isso reflete na satisfação da população, pois sempre que a Defesa Civil nos aciona, mandamos uma equipe no local solicitado – finalizou a gerente.

Os serviços prestados pela secretaria podem ser acionados através do telefone (24) 3322-8098, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas. Após esse horário, finais de semana e feriados, as solicitações podem ser feitas através do 199 da Defesa Civil.

