Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa divulga números 0800

“O objetivo é justamente facilitar esse acesso para questões com foco assistencial, dentro da Proteção Especial, viabilizando esse direito e levando para o usuário que não tem acesso ao aparelho celular ou smartphone o poder de entrar em contato com os dispositivos da Assistência. Estamos quebrando esse protocolo de dificuldade que ainda existe entre a secretaria e a população”, destacou Thiago.

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa divulgou nesta segunda-feira (10), os novos serviços de contato com os dispositivos da pasta. O Creas (Centro de Referência de Assistência Social), o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), o Cemitério Municipal e o Centro de Atendimento ao Público LGBTQIAPN+ passam a contar com números 0800 para fornecer um atendimento melhor à população.