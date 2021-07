Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 12:53 horas

Evento, em alusão ao ‘Dia da Mulher Negra Latino-Americana’ será realizado na Espaço da Mulher, anexo da Secretaria de Assistência Social de Direitos Humanos, às 14h

Pinheiral – Em alusão ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no último dia 25, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Direitos Humanos (SMASDH), através da Coordenadoria da Mulher e em parceria com o CRAS Centro, realizará na terça-feira, 27, uma roda de conversa com o tema “A Mulher Negra e seus Desafios”, às 14h, no Espaço Mulher, localizado na Rua Bulhões de Carvalho, nº 151, no bairro Rolamão.

Segundo Patrícia Rivello, secretária da pasta, o evento tem como objetivo proporcionar às mulheres um momento de descontração e diálogo sobre os desafios do dia a dia.

“Essa roda de conversa pretende proporcionar às mulheres um momento de descontração, discussão e diálogo em relação aos desafios que nós mulheres de forma geral, e principalmente, as mulheres negras vivenciamos no dia a dia, trazendo um espaço de empoderamento. Vale destacar que estaremos retornando nossas oficinas gradativamente, respeitando todos os protocolos de segurança para prevenção do Covid-19”, afirmou.