Secretaria de Cultura de Angra dos Reis apoia celebrações de Corpus Christi

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 17:34 horas

Após dois anos, tradicional manifestação da fé católica volta às ruas

Angra dos Reis- A tradicional festa católica de Corpus Christi, marcada por missas, festejos e procissões volta a acontecer com a presença de público nesta quinta-feira, 16 de junho, após o período de isolamento provocado pelo coronavírus.

– Eu estava ansiosa pela volta da procissão. A gente ficou muito tempo em casa sem poder ir a esses encontros. Eu senti muita falta das procissões, sempre gostei de ir, desde menina. Estou muito feliz em ver os festejos de Corpus Christi acontecendo novamente – comentou Maria Conceição, moradora do Balneário.

Os festivos, que contam com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, tem em sua programação duas Santas Missas: às 7h, na Igreja Matriz e às 15h, na Igreja do Carmo, e uma procissão na Rua do Comércio pelos tradicionais tapetes confeccionados pelos fiéis.

A compra do material de serragem utilizado para a produção dos tapetes foi feita pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, assim como todo seu processo de tingimento. Toda a comunidade está convidada a participar das confecções.

A data acontece sessenta dias após o domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade e celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, uma homenagem ao sacrifício de Jesus Cristo feito por toda a humanidade.

– Estamos apoiando os eventos religiosos de nossa cidade pois entendemos a importância deles para a comunidade. Fazem parte da história de nossa população. Se está em nossa memória, é porque é cultura, e por isso devemos fomentá-los e preservá-los para as próximas gerações – destacou Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio.

PROGRAMAÇÃO:

Quinta-feira – 16/06

7h: Santa Missa na Igreja da Matriz

8h: Início da confecção dos tapetes

15h: Santa Missa na Igreja do Carmo

16h: Procissão pela Rua do Comércio