Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 08:59 horas

Volta Redonda – Como parte do Programa Cultural Urbano, da Secretaria Municipal de Cultura, a passarela de pedestres do Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado, está sendo transformada em uma galeria de artes a céu aberto.

Nesse final de semana, o artista Roberto Tommy, que teve a sua proposta selecionada através do Chamamento Público para convocar artistas interessados em expor obras no viaduto, deu um colorido diferente ao espaço, mesclando cores para retratar a natureza e o voo do pássaro Arigó, uma ave de migração também símbolo da cidade.

De acordo com o secretário de Cultura, Anderson de Souza, o objetivo deste projeto cultural é aproximar a cultura da população, através do Programa Cultura Mais Perto.

“A ideia é ressignificar os espaços públicos que existem, como viadutos e praças, em equipamentos culturais. Dessa forma, vamos aproximar a cultura da população, fazendo com isso que as pessoas tenham mais acesso ao trabalho dos artistas da cidade. Estamos aproveitando essa reforma do viaduto e fazendo essa ação artística”, disse o secretário.

Essa é também a primeira etapa do “Corredor Cultural Urbano” onde em breve serão instalados cerca de 50 painéis com fotos coladas e obras de arte, dentro da galeria.

Os trabalhos na passarela estão sendo realizados de forma integrada entre as Secretarias Municipais de Infraestrutura e Cultura, além da Empresa de Processamento de Dados (EPDVR).