Matéria publicada em 5 de junho de 2021, 11:47 horas

Mostra contará com cerca de 20 obras e tem como objetivo aproximar a arte de áreas que não costumam ser incluídas em roteiros culturais

Volta Redonda – Numa espécie de “esquenta” para o 31º Salão do Humor de Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Cultura vai realizar uma exposição de caricaturas premiadas em edições anteriores do concurso. A mostra contará com cerca de 20 obras e ficará em exposição no Centro Pop – local destinado às pessoas em situação de rua – de 14 a 20 de junho, e na Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos de Volta Redonda), do dia 22 a 28 deste mês.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, o objetivo desta prévia é divulgar os trabalhos e descentralizar as exposições, levando as obras para áreas em que não há uma atividade artística de forma convencional.

“É uma forma de humanizarmos os espaços e aproximar a Cultura de áreas, que até então, não se pensava como parte dos roteiros culturais”, destacou Anderson.

Após a passagem pela Apadefi, os trabalhos premiados ficarão expostos na Estação Cidadania durante o mês de julho.

O concurso



O Salão de Humor de Volta Redonda é um dos eventos mais importantes do calendário cultural do município e respeitado em todo Brasil. Na edição deste ano, a 31ª do concurso, haverá premiação nas modalidades Cartoon, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da categoria Melhor de Volta Redonda. A participação é gratuita e está aberta a artistas de todo o país.

Inscrições



As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 6 de julho, exclusivamente através do e-mail [email protected] Cada concorrente poderá inscrever até três trabalhos. Além disso, os nascidos e/ou residentes de Volta Redonda poderão ainda se inscrever na categoria “Melhor de Volta Redonda”, que neste ano tem o tema ‘Meio Ambiente e Consumo Consciente’.

Serão conferidos cinco prêmios no valor total de R$ 11,5 mil para os primeiros lugares de cada categoria. Os destaques do Salão de Humor serão expostos em uma galeria online, além de forma presencial no Espaço das Artes Zélia Arbex e em vários pontos estratégicos da cidade.

Todas as informações sobre o Salão de Humor estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da Secretaria de Cultura: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br