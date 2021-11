Secretaria de Educação Cultura e Turismo de Porto Real lança projeto cultural de doação e troca de livros

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 17:20 horas

Porto Real- Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do hábito da leitura como forma cultural, de lazer e entretenimento, o Setor Cultural da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, lançou nesta quarta, 24, um projeto de doação e troca de livros.

A Gerente de Projetos Culturais, Margareth de Oliveira Barreto, ressaltou que o projeto é para que haja um incentivo maior para todos adquirirem o hábito de ler, mais especialmente as crianças, adolescentes e jovens, que com o avanço da tecnologia abandonaram os livros físicos, que também são importantes para o desenvolvimento intelectual e de interação social.

A Secretária de educação, Maria Madalena apoiou instantaneamente o Projeto idealizado pelo Setor Cultural, que está sob a direção de Marcello Stocco. Ele explicou que os livros podem ser doados, retirados e trocados nas dependências internas do Horto Municipal que fica no bairro Jardim Real. O Projeto conta ainda com o apoio de Andreza Andrade, em trabalho voluntário e da Guarda Ambiental Municipal, Maria.

A SMOSP agradece antecipadamente e solicita que as pessoas que tiverem livros e forem fazer as doações, que façam a entrega na Casa do Imigrante, no Horto, pois os livros passarão por um trabalho de triagem antes de serem colocados à disposição para doações e trocas.