Secretaria de Educação de BM faz processo seletivo

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 19:27 horas

Finalidade é formar um cadastro reserva para a contratação de profissionais que complementarão as equipes para uma possível volta às aulas

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa abriu um novo processo seletivo com objetivo de formar cadastro de reserva para contratação de profissionais que complementarão as equipes para uma possível volta às aulas. As inscrições são gratuitas e ocorrerão nos dias 27, 28 e 29 deste mês pelo site http://eletrônicowww.barramansa.rj.gov.br/seletivo-educacao-2020

O secretário de Educação, Marcus Vinicius Pires de Barros explicou sobre a iniciativa.

– O processo seletivo faz parte do planejamento da rede para quando for possível a volta às aulas. A rede tem que estar preparada para o retorno quando for seguro. Este cadastro de reserva vem suprir as carências da rede municipal de ensino no que se refere ao corpo de funcionários, principalmente por conta daqueles que estarão afastados por serem grupo de risco da Covid-19 – disse Marcus Vinicius.

Requisitos

Os candidatos devem acessar o link da inscrição, preencher o formulário digital e anexar todos os documentos solicitados no edital, digitalizados em um único arquivo em formato pdf. Eles poderão se inscrever para apenas um único cargo. Em caso de mais de um cadastro, será considerado o registro mais recente, sendo os demais desconsiderados.

Documentos como RG, CPF, comprovante de residência, documentos e a declaração de escolaridade que atestem pré-requisito para a função, currículo e documentos que comprovem atendimento às exigências referente à formação profissional. Para cargo de professor informar a disponibilidade.

Hederson Galantini, coordenador de Recursos Humanos da Educação, apontou que a prefeitura está preparando a rede municipal para receber os alunos de forma plena.

– Já preparamos a estrutura das unidades de ensino. A Educação vem realizando melhorias nas escolas, como a instalação de tanques de higienização e troca de mobiliário. Agora estamos preparando o setor de Recursos Humanos, com profissionais qualificados – concluiu.

Para mais informações, procurar a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado para Formação de Cadastro Reserva, através do e-mail seletivosmebm@barramansa.rj.gov.br ou pelos telefones (24) 2106-3444, 2106-3512 e pelo Whats App 99877-7165.