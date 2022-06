Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 16:46 horas

Formação sobre o novo sistema de banco de dados e registro de horário foi destinada aos Diretores da Pasta nesta segunda-feira

Barra Mansa- O departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Educação promoveu nesta segunda-feira, 27, uma formação no Centro de Educação Integrada – Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. O objetivo foi orientar os servidores da Pasta sobre o novo sistema de banco de dados e registro de horário de trabalho. As orientações foram transmitidas pelo configurador do sistema, Allan de Andrade, que explicou sobre o novo método de trabalho do setor de RH (Recursos Humanos).

Segundo o secretário de Educação, Marcus Barros, o objetivo é agilizar o processo de gestão de pessoal e, com isso, possibilitar que a produtividade e o atendimento sejam mais eficientes.

“Estamos felizes com o desenvolvimento do sistema para acelerar a vida dos nossos servidores. Essa ferramenta vai ser fundamental para os nossos processos”, destacou.

A responsável pela equipe, Marilia Avila, também destacou que o modelo irá facilitar os profissionais da Educação em relação aos quadros de horários, horas-extras, registros de carências e folhas de ponto. “Os profissionais se mostraram muito empolgados com a inovação do sistema”, concluiu Marilia.