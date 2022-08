Secretaria de educação de Itatiaia recebe material didático do pré-vestibular gratuito

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 18:11 horas

Itatiaia- A Subsecretária de Educação de Itatiaia, Roseli Mendonça, acompanhou nesta quinta-feira (25/08) a chegada o material didático que será utilizado no pré-vestibular gratuito, que vai acontecer no Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, no Centro. As aulas do curso, uma parceria do município com aCecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), estão acontecendo as terças e quintas, entre 17h e 19h.

A entrega do material está prevista para iniciar no próximo dia 29 de agosto, indo até o dia 09 de setembro, das 08h às 18h. O pré-vestibular, que é gratuito e na modalidade online, disponibilizou 14 vagas para os estudantes que buscam se preparar para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outros vestibulares.

“As aulas para os alunosque não têm acesso a internet vão acontecer no Laboratório de Informática do Colégio Reinaldo Maia Souto, também as terças e quintas, entre 17h e 19h. A distribuição do material didático será feita na mesma unidade onde vai acontecer o curso”, informa Roseli.

Os alunos vão receber um email avisando que o material chegou. Poderá pegar as apostilas o inscrito ou outra pessoa, desde que munido de algum documento de identificação do matriculado, já que no formulário há um espaço específico para a “Assinatura do aluno ou de quem retirou”.

“Este espaço deverá ser assinado tanto pelo aluno quanto por seu representante, constando a “Identidade de quem retirou”, onde deverá ser inserido o número do documento de quem pegou o material em lugar do aluno. Esse procedimento é de grande importância para identificarmos quem retirou as apostilas, caso algum aluno venha reclamar que não solicitou que alguém o fizesse por ele”, explica Roseli.