Secretaria de Educação de Pinheiral se prepara para volta às aulas

Pinheiral – A rede municipal de ensino de Pinheiral está se preparando para receber os 3900 alunos que iniciarão as atividades do ano letivo nesta segunda-feira, 05 de fevereiro. As nove creches e dez escolas da cidade estão recebendo serviços de manutenções pontuais como a substituição de lâmpadas, varrição, capina, entre outros, que irão proporcionar um ambiente mais seguro para os estudantes e educadores.

As ações preventivas e manutenção ocorrerão também ao longo do ano para garantir um local apropriado para o desenvolvimento escolar.

Além da manutenção na estrutura física da rede escolar, a SME tem investido na qualidade do ensino ofertado aos alunos da rede municipal com palestras e workshops para os profissionais, a aquisição de novo mobiliário, entrega de kits escolares para os alunos e notebooks para os professores.

O secretário de Educação do município, Fernando Cabral, destacou que os serviços de manutenção são importantes para manter as unidades escolares adequadas e seguras.

– São ações extremamente necessárias para que possamos acolher os estudantes de maneira segura e acolhedora. Foram vários os trabalhos que realizamos durante o período de férias escolares para receber bem os nossos alunos, professores e funcionários no retorno às aulas no dia 05 de fevereiro. Espero que todos se sintam à vontade e que sejam muito bem-vindos”, disse o secretário da pasta, Fernando Cabral.

Reformas e investimentos

O prefeito, Ednardo Barbosa, anunciou nesta quinta-feira, 01, ao dar boas-vindas aos profissionais da Educação, investimentos de ampliação e melhorias em várias escolas. Serão aplicados cerca de R$ 7,6 milhões em recursos.

Destaca-se a ampliação da Escola Municipal Maria do Carmo Fadul Ferreira, cujo objetivo é atender a demanda dos estudantes dentro do bairro Palmeiras, não sendo necessário o deslocamento para unidades escolares de outras localidades.

Serão realizados ainda, serviços de substituição dos telhados do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, creche municipal Dona Galeana Alves de Oliveira, reforma das escolas Alzira Vargas do Amaral Peixoto, quadra poliesportiva do bairro Cruzeiro, além da construção de uma nova creche no Parque Maíra. Há também a creche em construção no bairro Cruzeiro II que irá atender 150 crianças em período integral e está prevista para ser entregue em março.