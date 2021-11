Secretaria de Educação de Resende promove live sobre Proclamação da República

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 10:26 horas

Encontro virtual será na segunda-feira, dia 08, às 14h no Facebook da Secretaria

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai resgatar o projeto “Resende: Passado e Presente” e promover na próxima segunda-feira, dia 08, a live “A Proclamação da República”. O encontro virtual será no Plenário da Câmara de Vereadores com transmissão aberta pelo Facebook da Secretaria Municipal de Educação (https://bityli.com/IT5XoV) a partir das 14h.

Para esta viagem na história do Brasil, estarão presentes os convidados Marcos Cotrim de Barcellos e Gunnar Sotero, ambos historiadores, além da recepção e intermediação do coordenador do Projeto “Resende: Passado e Presente”, Makyl Angelo. O objetivo da live é promover um debate sobre a Proclamação da República, celebrada no dia 15, e abordar a história do Brasil até os tempos atuais.

A Secretária Municipal de Educação, Rosa Frech, destaca a importância da live, que irá oferecer à população mais conhecimento ainda sobre a história do Brasil.

– É uma excelente oportunidade para que os munícipes mergulhem um pouco mais na história do nosso país e entendam a fundamentação do dia da Proclamação da República. A live também irá promover um debate importante sobre as mudanças no país no decorrer dos séculos – destacou.

O projeto tem o objetivo de resgatar os valores históricos do município com a ajuda das redes sociais neste momento de pandemia em que as pessoas estão em busca de lazer e cultura através da internet.