Secretaria de Educação inicia Jogos da Amizade na Rede Municipal de Ensino

“No atletismo teremos corridas individuais e de revezamento, além de salto à distância, futsal, queimada, vôlei de duplas, dentre outras atividades. Haverá premiações com medalhas e troféus tanto para os destaques individuais, como equipes, priorizando os alunos que fazem parte do programa Pró-Esporte da Secretaria de Educação”, informou.

“Agradeço a presença de todos. A equipe do Colégio Washington Luiz fica feliz de ver tantos alunos, professores e educadores em prol do mesmo objetivo. Agradeço à vice-prefeita e secretária de Educação Fátima Lima, ao prefeito Rodrigo, por incentivar o esporte em nosso município, e ao vereador Luiz Furlani, por valorizar e participar da abertura”, disse.

Já a diretora do Colégio Municipal Washington Luiz, Gessica Belan, parabenizou os envolvidos na organização do torneio.

Fátima Lima, vice-prefeita e secretária de Educação, comemorou mais uma edição dos Jogos da Amizade e ressaltou a importância dos espírito esportivo, além de destacar a importância do esporte no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Os Jogos da Amizade contarão com competições de força, agilidade e provas de atletismo. Mais de 500 alunos participarão da competição, que acontecerá em três unidades escolares diferentes. O Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, a Escola Municipal Leonísio Sócrates Batista, no bairro Roberto Silveira e o Colégio Municipal Washington Luiz receberão, ao todo, 141 jogos.

Barra Mansa – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra Mansa realizou, nesta segunda-feira (10), a cerimônia de abertura dos Jogos da Amizade de 2024. A competição da Rede Municipal de Ensino envolve mais de 33 escolas e teve seu pontapé inicial Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade. Na cerimônia, estavam presentes a vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, a diretora da escola, Gessika Belan e o vereador Luiz Furlani, além de professores e alunos. A Escola Vocacionada à Música – Ciep 485 João Baptista de Barros, do bairro Bom Pastor, apresentou melodias associadas a esportes e demais músicas na solenidade.