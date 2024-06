Secretaria de Esporte de Barra do Piraí e Voltaço desenvolvem aplicativo para jovens do Cefat

Barra do Piraí – A Secretaria de Esporte de Barra do Piraí iniciou uma parceria com o Voltaço para a criação de um programa de treinamento para os jovens do município. Além da nova instalação física, que aconteceu no último dia 15, o Centro de Formação de Atletas (Cefat) conta com um novo aplicativo, que foi desenvolvido para potencializar o aprendizado dentro e fora do campo.

A plataforma oferece uma série de funcionalidades que beneficiam tanto os alunos quanto os pais. Entre essas funções, está o quiz interativo que testa os conhecimentos sobre futebol, já os pais podem acompanhar a evolução de seus filhos em tempo real, recebendo atualizações regulares sobre treinos, jogos e progressos individuais.

Outro recurso do aplicativo é o banco de atletas completo, que armazena dados detalhados sobre cada aluno, incluindo estatísticas de desempenho e histórico de treinamentos. Essa base de dados permite que os treinadores personalizem os planos de treino de acordo com as necessidades e habilidades específicas de cada atleta, promovendo um desenvolvimento eficaz e direcionado.