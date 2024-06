Secretaria de Esporte de Barra do Piraí e Voltaço inauguram Centro de Formação de Atletas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Esporte, iniciou uma parceria com o Voltaço para a criação de um programa de treinamento para os jovens do município.

A cidade se prepara para implantar mais dois Centros de Formação de Atletas, neste final de semana, no sábado (22) no bairro da Califórnia, e o outro no domingo (23), no bairro do Areal.

A secretária de Esporte, América Tereza, expressou sua satisfação com o projeto, apontando como é crucial para o desenvolvimento da juventude local. “Essa iniciativa não só promove a prática esportiva, mas também oferece um ambiente saudável e educativo onde nossos jovens podem desenvolver habilidades importantes como disciplina, trabalho em equipe e perseverança. Além disso, ao proporcionar acesso a treinamentos de qualidade, estamos garantindo que nossas crianças tenham a oportunidade de se destacar e crescer tanto no esporte quanto na vida”, destaca América.

Para o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, a escolinha será um passo significativo para o desenvolvimento esportivo da cidade. “Este projeto não apenas eleva o nível do treinamento oferecido, mas também inspira nossas crianças a sonharem grande e a alcançarem seu potencial máximo. Estamos comprometidos em fornecer as melhores condições e oportunidades para nossos jovens, e essa colaboração é um testemunho de nosso compromisso com o futuro esportivo e social de Barra do Piraí”, frisa o chefe do Executivo.