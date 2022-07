Secretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para colônia de férias de inverno

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 15:40 horas

Cadastros devem ser feitos em oito ginásios onde serão realizadas as atividades

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) de Volta Redonda está com inscrições abertas para a Colônia de Férias de Inverno 2022. Oito ginásios poliesportivos: Açude, 249, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Siderlândia, Três Poços e Vila Rica/Tiradentes vão sediar as atividades entre os dias 18 a 22 de julho, no período da manhã das 08h às 11h.

O público-alvo da Colônia de Férias da Smel é formado por crianças entre 06 e 17 anos de idade. As inscrições devem ser feitas nos próprios ginásios com os professores. Basta preencher uma ficha de inscrição para participar da programação. A Colônia de Férias conta com a equipe de professores e estagiários da SMEL.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que as atividades são importantes para a saúde das crianças e adolescentes.

“É uma excelente oportunidade para as nossas crianças e adolescentes desenvolvam hábitos de saúde com atividades esportivas, principalmente, nesse período de férias escolares”, disse.