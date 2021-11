Secretaria de Estado de Polícia Militar apura suposta agressão de PMs a motorista de aplicativo; veja o vídeo

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 18:44 horas

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar a denúncia de um motorista de aplicativo de veículos, que alega ter sido agredido por policiais militares, lotados no 28º Batalhão da PM, com sede em Volta Redonda. Pela acusação, o suposto crime foi praticado no dia 2 deste mês, no bairro Retiro.

Os policiais militares foram afastados temporariamente. A suposta vítima publicou na quarta-feira, dia 3, no seu perfil no Facebook, que procurou os agentes que estavam em uma viatura na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, para reclamar que um passageiro embriagado quebrou o para-brisa do veículo com um paralelepípedo, sem entrar em detalhes.

Segundo o motorista, ao invés de receber ajuda dos policiais, eles passaram a agredi-lo. Há um vídeo, cuja cena da suposta agressão teria sido gravada por câmeras de segurança, instaladas em via publica.

As imagens deverão ser analisadas pelo delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos.

Nota da Secretaria de Estado de Polícia Militar

A Secretaria de Estado de Polícia Militar esclarece que o comando da corporação não tolera em hipótese alguma eventuais desvios de conduta e abusos de autoridade cometidos por seus membros, punindo com estrito rigor os envolvidos em tais episódios.

Sobre a abordagem de policiais do 28º BPM (Volta Redonda), ocorrida na noite da última terça-feira (2/11), a área Correicional da corporação já instaurou um procedimento para avaliar e punir os policiais envolvidos. Os militares estão afastados de suas funções na unidade e respondendo disciplinarmente.