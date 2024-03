Secretaria de Estado de Saúde ativa Plano de Respostas às chuvas fortes

Estado do Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) realizou, na manhã desta sexta-feira (22/03), reunião de equipes para ativação do Plano de Respostas às Chuvas Fortes. O encontro teve a participação de profissionais de todas as áreas que atuam na linha de frente do atendimento aos municípios, entre eles representantes do SAMU-RJ e da área de assistência e Vigilância em Saúde. A coordenação operacional das ações da secretaria está sob o comando do coronel Sérgio Simões, assessor especial para grandes eventos.

“É importante lembrarmos que esta ocorrência climática chega em um momento em que estamos preparados, com tecnologia de monitoramento de ponta, estrutura de ambulâncias e profissionais com experiência em grandes desastres. Estamos de prontidão 24h por dia a partir de agora para atender a população em qualquer parte do estado” – afirmou a secretária de Estado de Saúde Claudia Mello.

A SES-RJ organizou duas grandes equipes multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e técnicos da área de Vigilância em Saúde.

“O SAMU-RJ hoje conta com duas ambulâncias especiais, equipadas para atender grandes desastres; além de motolâncias capazes de chegar a locais de mais difícil acesso. Também contamos com uma frota de 45 ambulâncias para transporte inter-hospitalar, o que nos dá uma capacidade de resposta grande” – afirmou Simões.

A superintendente de Emergências em Saúde Pública da SES-RJ, Silvia Carvalho, esclareceu aos participantes os pontos essenciais para fazer o mapeamento das necessidades dos municípios afetados.

“É importante que as equipes cheguem no município atingido e pensem em propostas e soluções viáveis, identifiquem se houve perdas e danos nas estruturas de saúde e pensem na organização da logística de atendimento no território” – enfatizou na conversa com os coordenadores das equipes.

Secretaria de Saúde está em alerta máximo

A Secretaria de Estado de Saúde ativou seu plano de contingência e está em alerta máximo para atender à população e dar suporte a todos os municípios do estado que sejam impactados pelas fortes chuvas previstas. A secretaria separou kits com remédios e insumos para atendimento médico e disponibilizou uma frota com onze picapes para assistência às cidades que solicitarem ajuda.

Também estão disponíveis mais de 30 mil frascos de hipoclorito de sódio para envio aos municípios. O produto é utilizado para tornar a água potável, própria para o consumo humano, e é uma das primeiras necessidades de saúde da população após grandes temporais e enchentes.

No Centro de Inteligência em Saúde, localizado na sede da secretaria, no Rio Comprido, uma equipe do Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) manterá plantão 24h por dia, para monitoramento de possíveis desastres e acionamento imediato de equipes de profissionais de saúde.

A SES-RJ também emitiu um alerta com orientações às secretarias municipais de saúde de todas as 92 cidades fluminenses sobre o armazenamento de insumos e vacinas, a fim de evitar eventuais perdas causadas por falta de energia ou enchentes.

As ambulâncias da frota do Transporte Inter-Hospitalar, usadas para a transferência de pacientes entre unidades de saúde, também estão mobilizadas para apoiar os municípios. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estão de prontidão caso haja necessidade de deslocamentos.

Na capital, todas as equipes e as 70 ambulâncias do SAMU estão de prontidão para atender aos chamados da população. O SAMU-RJ vai operar ainda com duas ambulâncias especiais, preparadas para ocorrências de extrema complexidade, como nos desastres causados pelas chuvas. As unidades contam com estrutura móvel específica para a montagem de uma tenda no local, com insumos de atendimento médico para acesso venoso, cilindros portáteis de oxigênio, pranchas de transporte, colares cervicais, lonas para fazer triagem e tratamento das vítimas, cartões de triagem e identificação, lanternas, gerador com extensão e holofotes. Cada viatura tem capacidade de atender até dez pessoas simultaneamente.