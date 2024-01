Secretaria de Estado de Saúde faz alerta sobre doenças pós-chuvas e alagamentos

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Saúde está alertando a população e as secretarias municipais de Saúde das cidades atingidas pelas fortes chuvas sobre os perigos, a necessidade de prevenção, monitoramento e tratamento das doenças relacionadas aos alagamentos. Em média, duas semanas após as tempestades, é comum o aumento de casos de leptospirose, diarreias, hepatites A e E, tétano e dengue.

“É importante o morador ficar atento a sintomas como febre alta, calafrios, dor no corpo e diarreia, e procure de imediato uma unidade de saúde de seu município para que as doenças sejam identificadas e tratadas de forma adequada e não ocorram complicações”, orienta Silvia Carvalho, superintendente de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Estado de Saúde.

A Secretaria está orientando os municípios fluminenses para que monitorem em suas unidades de saúde locais a ocorrência de casos, assim como reforcem esta orientação junto às equipes de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. “É fundamental que o profissional de saúde que está em contato direto com a população, nas unidades de saúde e abrigos temporários tenha esse olhar ao promover o atendimento ao paciente”, reforça a superintendente.

Contaminação nas águas e lama

O perigo de se contaminar em períodos de enchentes é muito grande. Causada pela bactéria presente na urina e nas fezes de ratos, a leptospirose pode ser transmitida quando a água da chuva ou a lama contaminadas entram em contato com a mucosa ou feridas na pele. Por isso, deve-se evitar entrar em contato com a água. Caso seja inevitável, deve-se usar botas e luvas, ou sacos plásticos amarrados para proteger os pés e as mãos. Os sintomas da leptospirose são febre alta, calafrios, dores musculares e icterícia (pele amarela). Na ocorrência de alguns desses sintomas, procurar uma unidade de saúde para pronto atendimento.

Já a ingestão de água contaminada pode provocar diarreia e hepatites. A recomendação para se evitar tais doenças é filtrar e ferver a água antes do consumo, eliminando assim bactérias, vírus e parasitas. Para higienização da água é indicado também o uso de 2 gotas de hipoclorito de sódio (2,5%) em 1 litro de água. A ingestão pode ser feita 30 minutos depois da colocação da solução. Os sintomas da hepatite A são cansaço, febre, tontura e sensação de mal-estar que podem durar várias semanas.

Com relação ao tétano, a Secretaria de Saúde reforça que os ferimentos e arranhões provocados nas enchentes e deslizamentos devem ser limpos com água e sabão, além do uso de antissépticos.

As fortes chuvas podem ainda levar à proliferação do mosquito da dengue. Os principais sintomas da doença são: febre alta, manchas vermelhas, dor muscular, dor de cabeça e no fundo dos olhos e perda de apetite. Caso apresente este quadro, a pessoa deve procurar de imediato uma unidade de saúde.