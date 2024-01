Secretaria de Estado de Saúde reforça orientações para tratamento da dengue

Rio de Janeiro- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) disponibilizou, em suas plataformas digitais, um material informativo para médicos e profissionais de saúde com orientações sobre atendimento e tratamento de pacientes com dengue. O documento, chamado de fluxograma de manejo clínico, orienta que o início da hidratação deve ser imediato, logo após suspeita clínica, seguindo um protocolo pré-estabelecido. O informativo está disponível para download em monitorar.saude.rj.gov.br e clicando em arboviroses.

O material de apoio foi atualizado no fim de 2023 pelo Ministério da Saúde, em Brasília, e sugere também que os fatores sociais sejam determinantes para prioridade no atendimento ao paciente. Em situações de vulnerabilidade social, a SES-RJ recomenda que as equipes de triagem avaliem junto ao paciente e/ou os acompanhantes a disponibilidade do acesso à unidade de saúde para possível retorno caso surjam sinais de alarme da doença como: dor abdominal, desmaio, vômitos persistentes e sangramento. Em todos os casos, o importante é adotar o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

O novo protocolo estabelece como premissa o início da hidratação antes mesmo da confirmação laboratorial. A partir da classificação de risco, o médico deverá indicar se a hidratação será feita por via oral ou venosa.

“O manejo clínico, ou seja, a forma como esse paciente será atendido pelo médico, é importantíssima para o sucesso do tratamento”, explica a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

“Tanto o fluxograma, quanto às orientações gerais sobre hidratação devem ser impressas e compartilhadas pelas unidades de saúde e nos consultórios médicos”, complementa a secretária.

O fluxograma de manejo clínico da dengue destaca que um caso suspeito é considerado suspeito quando pacientes relatarem febre, usualmente entre dois e sete dias de duração, e duas ou mais manifestações, como náusea, vômitos, dores de cabeça, erupções cutâneas e ou manchas avermelhadas, dores musculares ou nas articulações ou ainda dores atrás dos olhos.