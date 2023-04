Secretaria de Estado de Turismo estuda parceria com Centro Universitário de Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 18:30 horas

Volta Redonda – Uma reunião entre a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e o Centro Universitário de Volta Redonda, nesta quarta-feira (26), marcou o início de uma possível parceria entre as instituições. A ideia inicial, é a formalização de um convênio de estágio para atender a Superintendência Regional de Turismo que a Setur-RJ pretende inaugurar em breve na região. A universidade, por sua vez, se comprometeria a dar apoio à Secretaria de Turismo na realização de eventos, como fóruns e feiras, e outras ativações.

No encontro, o Chefe de Gabinete da pasta, Luciano Muniz, apresentou à reitora da unidade, Professora Ivanete Oliveira, o planejamento estratégico Turismo RJ + 10 Anos, projeto da Setur que vai nortear o trabalho do turismo em todo o estado do Rio nos próximos 10 anos.

– É uma determinação expressa do secretário Gustavo Tutuca que a Secretaria de Turismo esteja próxima dos municípios fluminenses para alavancar os Turismo das 12 regiões do Estado e, consequentemente, toda a sua cadeia econômica. Por isso, viemos conversar com o Centro Universitário, para começarmos a desenhar um trabalho em conjunto que vai beneficiar toda a região do Vale do Café, Agulhas Negras e Costa Verde – disse Luciano.