Secretaria de Estado de Turismo participa da WTM Latin America 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 19:07 horas

Secretário de estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca, cumprirá agenda de interlocuções no evento

O estado do Rio de Janeiro pretende ser um dos maiores expositores da edição 2023 da WTM Latin America, prevista para acontecer entre os dias 3 e 5 de abril no centro de convenções Expo Center Norte, em São Paulo. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio prepararam diversas ações para colocar o estado do Rio de Janeiro como protagonista de uma das maiores feiras do mercado latino. Na ocasião, o secretário de estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca, cumprirá agenda de interlocuções com os principais players da cadeia produtiva do setor.

Ações de promoção, apoio à comercialização, inserção de novos produtos no mercado, além de uma experiência cultural do destino estão previstas para turbinar ainda mais a participação do RJ. O evento tem como objetivo apresentar as últimas tendências de mercado, aproximando os representantes dos municípios aos potenciais agentes e operadores de viagens.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destaca a importância da participação do Rio de Janeiro, com um estande próprio (120m²), em uma das maiores feiras do setor.

– Nosso foco, atualmente, é escalar a atração de turistas internacionais para o Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada do Brasil, ampliando a frequência de voos e garantindo o aumento do fluxo de visitantes para todo o estado. A participação na WTM é mais um importante passo neste processo, pois temos a oportunidade de ampliar ainda mais a nossa participação no mercado da América Latina. Argentina e Chile são, historicamente, os dois principais emissores de turistas para o nosso estado. O governador Cláudio Castro tem nos dado carta branca para buscar as melhores soluções e está sempre disponível a todas as nossas propostas para avançarmos em ações do turismo – disse Tutuca.

O estande do Rio de Janeiro contará com uma área instagramável, uma experiência imersiva com imagens dos destinos e atrativos do estado, além de códigos QR, que estarão espalhados no expositor, direcionando o público ao site de divulgação dos destinos turísticos (turismorj.com). A maior parte da cenografia do estande foi reutilizada, o que diminui os impactos para o meio ambiente e reforça a preocupação da Setur-RJ com a sustentabilidade.

Nesta edição, participam do estande representantes das cidades do interior fluminense, da hotelaria, operadores, agências, além do trade turístico do RJ. Ao todo, 55 instituições do Rio de Janeiro (públicas e privadas) estarão presentes no estande. O espaço facilita a realização de negócios por possibilitar que empresas privadas façam agendamento de reuniões.

Na ocasião, a Setur-RJ organizou uma agenda de atividades com companhias aéreas, associações de turismo, trade turístico local e entidades de promoção. A ideia é promover ações estratégicas, com o objetivo de gerar negócios e aumentar o fluxo de turistas para o RJ. No dia 4 de abril, às 19h, a Secretaria junto com a TurisRio promovem, em parceria com a Riotur e o Orla Rio, uma experiência cultural carioca com um coquetel show e participação do cantor Ivo Meirelles, no tradicional Bar Brahma, no Centro de São Paulo.

A Setur-RJ, em parceria com o Paraty CVB, a ABIH-RJ e a Setur Paraty, promove uma viagem de familiarização (famtour) para Paraty, cidade localizada na região da Costa Verde, que desperta interesse de turistas estrangeiros. A ação será realizada com hosted buyers (compradores convidados), operadores da Argentina, Itália, Estados Unidos e Alemanha.