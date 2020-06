Secretaria de Fazenda lança aplicativo para atendimento virtual em Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 09:59 horas

Barra Mansa – O setor de finanças do município poderá a partir desta segunda-feira (29), ser feito via chat. A ferramenta pode ser acessada através do site da prefeitura (barramansa.rj.gov.br) e inicialmente oferecerá os serviços da Gerência de Atendimento Fazendário (GAF), como emissão da segunda via do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), além de informações sobre vencimentos, taxas, documentos para parcelamento e esclarecimento de dúvidas.

Através do aplicativo também será possível o agendamento para atendimento presencial. Além do chat, a secretaria já oferecia serviços pela Fazenda Online, plataforma disponível no site. Antes da pandemia, a gestão municipal disponibilizava o Atendimento Classe A, espaço localizado no saguão da prefeitura, especializado em ajudar a população, de forma eficiente e sem burocracia, sobre emissão de documentos taxas, processos, pagamentos, entre outros.

O secretário de Fazenda Leonardo Ramos explica a novidade: “Dentro da linha do projeto Atendimento Classe A, oferecemos um novo canal para os munícipes. É uma ferramenta moderna, nunca implantada no município, que vem fortalecer o atendimento remoto. É uma facilidade em um momento de pandemia, contribuindo para que as pessoas não transitem de forma desnecessária. É a Fazenda indo até a sua casa”.