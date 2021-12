Secretaria de Finanças programa atualização de sistema para emissão de guias

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2021, 18:18 horas

Barra Mansa – Para melhor atender o contribuinte de Barra Mansa, a Secretaria Municipal de Finanças acerta os últimos detalhes para atualização do sistema de emissão de guias para pagamento de taxas, depósitos e impostos. O objetivo é preparar a estrutura sistêmica com alterações provenientes de exigências do Tesouro Nacional para o ano de 2022. Devido a isso, o atendimento presencial deste setor na Prefeitura ficará interrompido nas duas primeiras semanas de janeiro, entre os dias 03 e 16/01/2022.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou que o período de suspensão irá evitar problemas futuros em relação à conciliação financeira. “Nosso objetivo é de também promover a qualidade do nosso atendimento ao contribuinte. Por isso, vamos realizar os ajustes necessários, dentro das atualizações do Tesouro Nacional”, explicou o secretário.

GUIAS ONLINE

Leonardo Ramos de Oliveira também enfatizou que dentro das novas tecnologias da Secretaria de Finanças para o próximo ano está a emissão exclusivamente online de carnês.

– Não teremos mais papel. Isto vai gerar economia para o município que poderá ser revertida em investimento a outras Secretarias, como Saúde e Educação. Mas nesta fase de transição, daremos todo o apoio necessário aos contribuintes. Pensando nisso, estudamos a implantação de ilhas de impressão na Prefeitura para assistir o munícipe que tenha dificuldade em acessar os carnês de forma online – ressaltou Leonardo.

Os documentos poderão ser acessados através do site da Prefeitura: barramansa.rj.gov.br.