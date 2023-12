Secretaria de Governo lança operação com ação especial para as festas de fim de ano

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Governo lançou, nesta quinta-feira (21), a Operação Verão da Lei Seca – uma ação especial para as festas de final de ano e que contará com o apoio de drones de longo alcance e horário antecipado, iniciando a fiscalização a partir das 17h.

A novidade na operação será o uso dos drones do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do Governo do Estado, que irão auxiliar na identificação de motoristas que tentam fugir das blitzes por rotas alternativas e na troca de condutores. Os equipamentos têm, ainda, capacidade de fazer reconhecimento facial e leitura de placas dos veículos.

“Estamos ampliando e aperfeiçoando as operações no final de Ano, mas reforço que o maior objetivo da Lei Seca é reduzir o número de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool. Só este ano, já flagramos quase 33 mil condutores sob o efeito da bebida e desejamos, com a campanha, conscientizar a população. Todos devem brindar à vida, mas sempre com responsabilidade. Então, nunca dirija depois de beber”, reforça o secretário de Governo, Bernardo Rossi.

Operação dia e noite

As blitze diurnas e noturnas irão ocorrer em todas as regiões do Rio de Janeiro e vão se concentrar nos acessos às praias e às áreas de grande concentração de pessoas. A campanha visa a reduzir o índice de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool, e estão previstas ações na Região Metropolitana e no interior do Rio.

Serão mais de 100 agentes da Lei Seca atuando diariamente a partir das 17h e também às 22h, além de policiais militares e agentes do Detran. A fiscalização contará com as equipes de motopatrulha.

Mais de três mil ações

Desde 2009, quando foi criada, a Operação Lei Seca já flagrou quase impediu que 298 mil motoristas seguissem dirigindo após o consumo de bebida alcoólica. Ao todo, foram abordados 4,2 milhões de condutores ao longo dos quase 15 anos de atuação do programa.

Em 2023, foram realizadas 3.811 ações, onde quase 33 mil motoristas foram flagrados no teste de alcoolemia ou se recusaram a fazer o bafômetro. O número é ligeiramente inferior ao registrado no ano passado, quando 34.181 condutores foram flagrados dirigindo bêbados – o recorde histórico da Lei Seca.

Aeronaves com inteligência artificial

A ação com drones de tecnologia avançada é novidade no Brasil e, com os novos aparelhos, a Lei Seca terá a possibilidade de monitorar irregularidades cometidas por motoristas, que tentam escapar da fiscalização por caminhos alternativos e a troca de condutores.

Os equipamentos funcionam tanto de dia como de noite, graças ao avançado sistema óptico, e permitem inclusive visualização térmica. As aeronaves serão usadas pela Lei Seca nos locais onde previamente há histórico de tentativa de fuga dos motoristas da operação.

O que os novos equipamentos possibilitam:

Trabalha com um sistema de inteligência artificial de reconhecimento facial e de placas veiculares.

Possui uma câmera infra termal

Uma câmera RGB com zoom de 48x ótico e 16 digital.

Câmera multiespectral, que faz o mapeamento de áreas.

Capacidade de operação em voos diurnos e noturnos.

Autonomia de voo de 55 minutos

Monitoramento ao vivo da operação

Ações educativas para conscientizar

Além das ações de fiscalização, a Lei Seca também intensificará a campanha educativa nos principais pontos turísticos e gastronômicos. As equipes de PCDs – todos vitimados em acidentes de trânsito provocados pelo álcool – vão atuar na conscientização de motoristas durante o período de festas do final de ano.

“O objetivo da Lei Seca é reduzir os casos de embriaguez ao volante, que são responsáveis por um grande número de acidentes no trânsito. Precisamos do apoio de todos na defesa da vida”, comenta a superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Patrícia Monteiro.