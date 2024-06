Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa participa de oficina da ONU

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, participou na noite de quarta-feira (12(, da “Jornada dos ODS” (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O evento foi promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU-Habitat), em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas). A oficina aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Resende e contou com a presença de demais municípios da Região Sul Fluminense.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, destacou o foco da palestra e ressaltou sua importância. “O objetivo da oficina foi transmitir as ações e programas para o público, além de apresentar os desafios prioritários na produção de Cidades Resilientes e Sustentáveis. É fundamental debater pautas que garantem a prevenção e o planejamento ambiental buscando solucionar os problemas causados pelas mudanças climáticas que vêm assolando várias regiões ao longo dos anos”, disse.

O engenheiro e gerente de Unidades de Conservação e Recursos Hídricos, Caio Herman, relatou os benefícios do encontro para os servidores da Pasta, frisando que, certamente, vai elevar o nível do trabalho exercido. “Foi muito importante a nossa participação no evento, pois, pudemos interagir e entender também as necessidades dos outros municípios. Os organizadores nos propiciaram condições para conhecer melhor temas relevantes da agenda global, metodologias da ONU e educação ambiental climática. Todos os envolvidos estão de parabéns”, concluiu.