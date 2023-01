Secretaria de Meio Ambiente recolhe 98 pneus descartados no Rio Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:47 horas

Operação ocorreu após denúncia de morador



Barra Mansa – Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável recolheram na manhã desta quinta-feira (26), 98 pneus descartados de maneira irregular às margens do Rio Barra Mansa, na altura do bairro Boa Sorte. A ação aconteceu após denúncia realizada por um morador da localidade.

Informações dão conta que o descarte ocorreu durante a madrugada. Até o momento, o autor do crime ambiental não foi identificado. Os pneus foram armazenados provisoriamente no Parque da Cidade e serão encaminhados para a indústria de beneficiamento visando à transformação da matéria-prima em combustível para fornos de cimenteira, asfalto-borracha, entre outros.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, destacou que o descarte irregular de pneus se configura como crime ambiental. “Conforme previsto no artigo 54, da Lei Federal 9.605/98, causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora é passível de sanção penal e administrativa, com pena de reclusão, que pode variar de um a quatro anos, e multa com valor entre R$5 mil e R$50 milhões, de acordo com Decreto Federal 6.514/2008. As pessoas precisam se conscientizar, que casos como este, podem resultar na proliferação do Aedes aegypti,transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, já que os pneus acumulam água das chuvas. A situação também se trata de saúde pública”, observou.

Azevedo destacou que o município não dispõe de serviços de recolhimento dos pneus. No entanto, oferece as informações e orientações necessárias para o procedimento através do telefone (24) 2106-3408, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

DENÚNCIAS

Irregularidades sobre crimes ambientais podem ser denunciadas pelo telefone (24) 2106-3408. Ao denunciante é assegurado o anonimato.

Postos de combustíveis são vistoriados

Também na manhã desta quinta-feira, técnicos da Gerência de Licenciamento Ambiental, vistoriaram postos de combustível do município. A iniciativa é um procedimento padrão de continuidade aos processos de licenciamento e pós- licenciamento dos empreendimentos e tem como foco a melhoria das condições ambientais locais e a sustentabilidade no município.

Durante a operação não foram encontradas irregularidades.