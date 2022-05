Secretaria de Obras de Porto Real realiza recuperação asfáltica nos bairros Freitas Soares e Fátima

Matéria publicada em 12 de maio de 2022, 17:39 horas

Porto Real- A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realiza a partir desta quarta, 11, diversos serviços de recuperação asfáltica e correção do solo nos bairros Freitas Soares e Fátima.

Segundo o secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, os serviços de manutenção do asfalto são necessários, pois as ações do tempo atingem a via causando trincas no solo. “A equipe está retirando a camada de asfalto rompido, fazendo a correção do solo e aplicando uma nova camada, mantendo o estado de conservação para o transporte na via “, explica o secretário.