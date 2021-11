Secretaria de Ordem Pública e Polícia Militar embargam obra em Muriqui

Mangaratiba – Atendendo a uma denúncia, a equipe de Ordem Pública da Prefeitura de Mangaratiba embargou, na manhã deste sábado (20), uma construção supostamente ilegal em área de proteção ambiental. A ação, que aconteceu no bairro Cachoeira II, no distrito de Muriqui, teve apoio da Polícia Militar Ambiental. A obra estava sendo realizada dentro da área de amortecimento do Parque Estadual do Cunhambebe.