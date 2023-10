Secretaria de Planejamento de Volta Redonda capacita cerca de 500 servidores em outubro

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) capacitou cerca de 500 servidores da Prefeitura de Volta Redonda no mês de outubro. Os funcionários fizeram cursos estratégicos presenciais nas áreas de Finanças, Mobilidade Urbana, Compras, Licitações e Contratos. As aulas são ofertadas por parceria entre a Seplag e a Escola de Contas e Gestão (ECG) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ).

Além da capacitação presencial, a secretaria oferece semanalmente, também pela ECG-TCE-RJ, cursos no método Educação à Distância (EAD). Os temas ofertados são divulgados na Sala do Servidor, acessada pelo site oficial da prefeitura, e por e-mail cadastrado na Escola de Contas.

“A parceria da Seplag com ECG é ainda mais ampla. Toda semana, servidores de Volta Redonda vão ao Rio de Janeiro para se capacitar, captando conhecimento para agregarmos na administração pública municipal. Na semana entre os dias 16 e 20 de outubro, por exemplo, 30 funcionários que atuam na contabilidade de diversos setores da prefeitura fizeram capacitação referente às atualizações do Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS) na capital”, falou a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto.

Na última semana de outubro, Volta Redonda sediou dois cursos abertos para servidores públicos municipais de todo Sul Fluminense: “Gestão e Fiscalização de Contratos sob o Enfoque da Nova Lei Federal n° 14.133/21” e “Políticas Públicas em Mobilidade Urbana: Aspectos de Estruturação Básica.

O primeiro foi ministrado pelo professor Ronan Alves Costa, que é auditor de Controle Externo do TCE, no auditório da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília, entre os dias 24 e 26 de outubro. Já o curso de “Políticas Públicas em Mobilidade Urbana” aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro, no auditório da prefeitura, com o professor Luiz Cláudio Lopes de Sá, auditor de Controle Externo da Coordenadoria de Auditoria de Políticas em Mobilidade do TCE.

A Prefeitura de Volta Redonda disponibilizou servidores de todas as secretarias e autarquias para o Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos, já que toda administração conta com pessoas responsáveis pela tarefa. “Uma boa gestão e fiscalização dos contratos garante qualidade na execução contratual, economia, enfim a manutenção do princípio da eficiência de observância obrigatória e essencial à administração pública”, falou a secretária de Planejamento.

O curso de “Políticas em Mobilidade Urbana” tem uma temática mais específica e contou com a participação do secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, bem como servidores da secretaria, além do subcontrolador do município Thiago Assumpção e funcionários da Controladoria Geral do Município (CGM).