Secretaria de Saúde de Angra realiza segundo mutirão de catarata em 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 17:40 horas

De terça a sexta-feira, a estimativa é de que 400 pessoas sejam operadas gratuitamente



Angra – Na manhã desta terça-feira (28), a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis realizou mais um mutirão em prol da promoção das cirurgias de catarata no município. A campanha aconteceu no Ginásio Poliesportivo Getúlio Campos Telles, no Balneário. A ação, que vai até sexta-feira, 3 de março, oferecerá uma média de 100 operações por dia, além de exames pré-operatórios, como os de biometria, e revisões das cirurgias efetuadas. Das 400 cirurgias previstas para o mutirão, 240 são de pessoas que já operaram o primeiro olho em janeiro de 2023 e, por isso, já estavam agendadas para os novos procedimentos.

– Já operei a primeira vista há 30 dias e fui muito bem atendida, gostei muito. O resultado foi bom e rápido. Estava querendo muito operar o segundo olho, para voltar a ver tudo – explica a dona de casa Maria das Graças Silva, de 62 anos, moradora do Camorim.

Existe a previsão de que, no meio do ano, um novo mutirão de catarata aconteça no município, para que novos pacientes tenham a oportunidade de passar pelo procedimento.

– Conseguimos dar andamento às cirurgias de catarata. Nos últimos quatro anos foram operadas mais de 4 mil pessoas por meio da ação – informa o enfermeiro Eloi Esvobda, coordenador das cirurgias de catarata.

As cirurgias de catarata efetuadas no mutirão são encaminhadas pelos médicos do município, a partir da avaliação do paciente em um posto de saúde da cidade e, posteriormente, pelo setor de oftalmologia, no Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Havendo necessidade, o pedido de operação é encaminhado e a cirurgia é agendada no mutirão.

Os prognósticos relacionados ao pós-operatório são muito positivos, já que as operações devolvem autonomia àqueles que passam pela cirurgia. Em cerca de 90 dias, a visão da pessoa que passou pela intervenção cirúrgica já está melhor, oferecendo mais qualidade de vida ao paciente.