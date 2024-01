Secretaria de Saúde de Barra Mansa realiza roda de conversa em conscientização à hanseníase

Barra Mansa– A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na manhã desta quarta-feira (24), na UBSF do bairro São Pedro, uma roda de conversa para os moradores com foco na hanseníase. A doença é crônica e causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos e pode gerar incapacidades permanentes.

A conversa, liderada pela fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e do Programa Municipal de Combate à Hanseníase, Thaisa Roxo, tratou dos principais sintomas, formas de tratamento, prevenção e diagnóstico. Os moradores presentes puderam fazer perguntas e esclarecer dúvidas.

De acordo com Thaisa, a ação é importante para conscientizar e informar a população. “Nós conversamos sobre tudo que abrange a doença para orientar os moradores e deixá-los alertas em relação a possíveis sintomas e como devem procurar tratamento, o qual leva de seis a 12 meses para ser finalizado na rede municipal de saúde da nossa cidade. Isso é de extrema importância”, disse.

A enfermeira da UBSF, Thayna Nóbrega, que auxiliou na condução da conversa, disse que esclarecer as dúvidas dos moradores e tranquilizá-los é fundamental.

“Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a doença e como o nosso município trabalha com o paciente dentro desse sistema. Foi muito importante esclarecer esse assunto para eles, para entenderem que o nosso município tem suporte e o tratamento de que eles necessitam. O esclarecimento principal foi realmente entender a doença e saber que ela tem cura, tem tratamento, e que não devem se desesperar caso tenham sintomas, pois nem tudo está perdido ” frisou.

A moradora, Evanilda Radassio aproveitou a ocasião para entender mais sobre o assunto. “Eu tive um caso da doença na família e fiquei preocupada de ter contraído de alguma forma, mas, ao participar da conversa e esclarecer minhas dúvidas, eu fiquei mais tranquila e entendi que não tenho motivos para me preocupar, então foi muito interessante”, finalizou.