Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 17:33 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa vai abrir até às 23h59 desta sexta-feira (21), as inscrições do processo seletivo simplificado para a substituição dos profissionais que estão em fase final de contrato. Ao todo são 173 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do site da prefeitura.

Vagas

As vagas são para: enfermeiro, enfermeiro auditor, enfermeiro obstétrico, farmacêutico, fisioterapeuta, fisioterapeuta obstétrico, médico infectologista, médico anestesista, médico hematologista, médico obstetra, médico pediatra, médico pneumopediatra, médico regulador, médico nefrologista, assistente social, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de laboratório, técnico de saúde bucal, técnico de segurança do trabalho, técnico radiologia bucal, arquiteto, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, eletricista, motorista, pedreiro, pintor, pedagogo, recepcionista, técnico de informática e telefonista.

As vagas são destinadas para o Hospital da Mulher, policlínicas, manutenção, Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. O contrato tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Inscrição

Durante a inscrição online, é necessário anexar o currículo e comprovante de experiência, que pode ser a carteira de trabalho. Já para os cargos técnicos, também será computada pontuação para Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação. A pontuação será feita através da análise desses documentos.

Não poderão participar do processo seletivo, profissionais que tenham encerrado contrato com a prefeitura no período inferior a seis meses e aqueles que tenham sido demitidos por justa causa.

Documentos

Órgão Público – Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com identificação do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos ou equivalente, especificando cargo e função e período de atuação (informando início e fim) ou cópia da carteira de trabalho, das páginas de identificação com foto, dados pessoais e de registro dos contratos de trabalho.

Instituição Privada – Cópia da carteira de trabalho, páginas de identificação com foto, dados pessoais e de registro dos contratos de trabalho ou declaração do empregador, em papel timbrado, com identificação, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, especificando cargo e função e período de atuação.