Secretaria de Saúde de BM reformula logística para atendimentos no Rio

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde da prefeitura de Barra Mansa iniciou, nesta segunda-feira (3), uma reformulação na logística de atendimentos que precisem ser realizados no Rio de Janeiro, como o Tratamento Fora Domicílio (TFD), o operacional do Hemonúcleo, a Vigilância em Saúde e a Vigilância Epidemiológica. Essa ação acontece em função do início das obras na Serra das Araras, em Piraí, que terá vias interditadas a partir desta quarta-feira (5).

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, será preciso uma nova organização para a normalização das atividades. Os usuários do TFD que possuem consultas e outros procedimentos nos hospitais do Rio de Janeiro no período da tarde terão horário de saída antecipado para às 8h.

“Vamos precisar nos organizar durante este período de obras. Os usuários que são atendidos no período da manhã não sofrerão este impacto, uma vez que as interdições estão previstas para iniciar as 11h30. Pedimos a compreensão de todos e estaremos à disposição para sanar quaisquer dúvidas”, afirmou Gomes, que ainda frisou a alteração da logística interna de envio de materiais como os testes de sangue, swab, entre outras amostras.