Secretaria de Saúde de Itatiaia começa a realizas exames oftalmológicos nas unidades escolares

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 18:10 horas

Itatiaia- Teve início na manhã desta quinta-feira (22), pela prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, o projeto que leva consultas e exames oftalmológicos nas escolas da rede municipal.

A Escola Municipal Léa Duarte Jardim, localizada no bairro Vila Flórida, foi a primeira unidade de ensino a receber o projeto. Nesta primeira etapa, o médico especialista examinou 47 alunos, em fase de alfabetização com objetivo de identificar os que estão precisando de óculos. O prefeito, Irineu Nogueira, acompanhou as primeiras consultas.

– Essa é uma ação que pretendemos expandir para toda a rede municipal de ensino e que traz grandes benefícios para nossas crianças. É muito importante que os problemas de visão sejam detectados precocemente, principalmente nessa fase de alfabetização – disse o prefeito.

De acordo com o Secretário de Saúde, Filipe Borges, inicialmente vinte crianças serão contempladas com a confecção gratuita dos óculos e a ideia é expandir o projeto para todas unidades escolares do município.

– Muitos alunos acabam tendo um rendimento escolar abaixo do esperado porque não conseguem enxergar direito. Esse é um projeto que ajudará as crianças a terem um aproveitamento melhor na escola. Além disso, com os exames é possível detectar outros tipos de problema de visão – relatou Filipe.