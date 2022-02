Secretaria de Saúde de VR reforça a importância 3º dose diante dos dados da Ômicron

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 17:09 horas

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça a importância da terceira dose de reforço contra a Covid-19, principalmente em pessoas acima de 60 anos, que estão em atraso com a vacinação.

A cobertura vacinal da dose de reforço na população acima de 18 anos é de 40%. Na população acima de 60 anos, o sistema do Ministério da Saúde registra, mesmo com dados parcialmente considerados em dezembro, 77,4% deste público com dose de reforço aplicada.

No município, todas as pessoas acima de 18 anos, que receberam a segunda dose até 07/11/2021, já podem se vacinar. As 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) fazem a vacinação contra o coronavírus.

A secretaria de Saúde esclarece que está aplicando a vacina que estiver disponível para dose de reforço no município. Das que estão sendo utilizadas estão Pfizer e AstraZeneca.

Estudos clínicos comprovam a eficácia da dose de reforço, inclusive contra as variantes Ômicron e Delta. O reforço ainda é eficaz na prevenção de hospitalizações e efeitos mais graves da doença.

Em relação à situação epidemiológica da Covid-19 no município, o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, comenta que dos 21 óbitos ocorridos por complicações da Covid durante janeiro deste ano, a maioria das vítimas acima de 60 anos possuía alguma comorbidade e, além disso, estava com o esquema vacinal incompleto.

Vale ressaltar que o ciclo completo de imunização contra a Covd-19 é: duas doses da vacina e uma de reforço para os acima de 18 anos. Idosos, principalmente, precisam estar com esse esquema vacinal completo.

“Dentre estes óbitos, a maioria das vítimas tinha mais de 60 anos de idade com alguma comorbidade. Quanto ao estado vacinal, dentre os 21 óbitos, uma pessoa não era vacinada; três haviam recebido apenas uma dose de vacina; 11 eram vacinadas com duas doses; e seis pessoas eram vacinadas com três doses. O que seria o esperado para todos desta faixa etária. Ou seja: dos 21 óbitos registrados pelo município, em 2022, 14 estavam com o esquema vacinal incompleto, o que representa 66,6%”, disse o coordenador.

Diante de registros de óbitos em pessoas acima de 60 anos com esquemas vacinais incompletos, a secretaria de Saúde alerta aos idosos ainda não vacinados com a terceira dose de reforço, que se vacinem o quanto antes.

Comparativo

O número de mortes por Covid-19 em janeiro de 2022, em Volta Redonda, é 59,6% menor que o registrado no mesmo período de 2021. Vasconcellos ressalta que essa redução já é um reflexo da vacinação contra o coronavírus.

No ano passado, das 100 mortes confirmadas em janeiro, 52 delas ocorreram efetivamente dentro do mês de janeiro e outras 48 são relacionadas a 2020 – sendo que esse número estava represado.

Neste ano, até o momento, foram confirmadas 21 mortes por complicações de Covid-19. Os dados comprovam o forte impacto da vacinação contra a Covid-19 no município. Mesmo com o “apagão” dos dados dos sistemas do Ministério da Saúde, Volta Redonda identifica 98% da população residente, acima de 12 anos, vacinada com a primeira dose, e 91% vacinada com a segunda dose.