Secretária de Saúde do Rio é internada com suspeita de covid-19

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 08:02 horas

Rio de Janeiro – A secretária municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Beatriz Busch, internou-se ontem (30) com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pelo prefeito carioca, Marcelo Crivella, em sua conta na rede social Twitter.

Segundo ele, a secretária fez exames para a confirmação do diagnóstico e aguarda os resultados.

“Logo que saírem os resultados, vamos divulgar. Do hospital, Bia mantém contato conosco e com suas equipes para as ações que evitem a disseminação de covid-19 em nossa cidade”, escreveu o prefeito na noite de ontem.

Segundo dados divulgados ontem pela Secretaria estadual de Saúde, foram confirmados na cidade do Rio de Janeiro, 553 casos. Treze pessoas morreram na capital, das quais cinco eram mulheres e oito, homens.

Jovens

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, informou que muitas internações que estão ocorrendo no estado são de pessoas com 30 a 39 anos. Ontem, foi confirmada a morte de uma mulher de 32 anos em Rio Bonito, no interior do estado.

No total, há 657 casos no estado e 18 mortes. Quarenta mortes estão sob investigação.

*Informações da Agência Brasil