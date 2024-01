Secretaria de Saúde faz capacitação de dengue para médicos

Rio de Janeiro- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) deu, nesta terça-feira (30/01), a primeira aula da capacitação em diagnóstico e manejo clínico para a dengue voltada para médicos que atuam em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e emergências pediátricas. O auditório da SES-RJ recebeu cerca de 80 profissionais para o treinamento, parte das ações do Plano Estadual de Combate à Dengue. O objetivo principal é capacitar médicos que atuam em emergências e ainda não vivenciaram um cenário de epidemia em suas histórias profissionais.

Os cursos foram ministrados pelos médicos pediatras intensivistas Sérgio D’Abreu Gama e Daniella Mancino da Luz Caixeta, que está à frente da UTI do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HerCruz), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

“A oportunidade de aprendizado é ímpar para os nossos médicos, que também serão multiplicadores do saber nas redes públicas e privadas. Nossa equipe estará em alerta e informada, principalmente com relação à antecipação da sazonalidade da dengue. Destaco ainda a necessidade do conhecimento do manejo clínico diferenciado nas ocorrências da doença em crianças”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, durante a mesa de abertura.

A subsecretária de Atenção à Saúde, Fernanda Fialho, que também é pediatra e vivenciou a epidemia de 2008, destacou a importância da capacitação, especialmente para o manejo clínico em casos graves. O subsecretário de Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, Mario Sérgio Ribeiro, ressaltou que a prevenção das formas mais graves da doença é eficaz para evitar óbitos.

“De fato, vivemos um cenário bastante atípico para esse período se compararmos com 10 ou 15 anos atrás. Também é preocupante a circulação do vírus 3 em São Paulo e Minas Gerais”.

Médica há 25 anos, Daniella Caixeta abriu o treinamento lembrando a sua vivência com a pandemia de 2008.

“A dengue é uma doença de saúde pública mundial, logo destaco a importância da notificação precoce. É crucial iniciarmos uma resposta rápida, evitando que o paciente infantil evolua para formas mais graves e até ao óbito, já que a dengue 2 é mais preocupante em crianças”, alertou Daniella, que discorreu sobre as diversas fases da doença, trazendo muitos casos reais.

De acordo com a pediatra, um dos diferenciais do manejo clínico na fase inicial é conduzir a oferta hídrica adequada, priorizando, além da água, os líquidos com adição de glicose (água de coco, suco de frutas e etc), segundo a atualização da Organização Mundial de Saúde (OMS). Outro destaque da aula foi a necessidade de acompanhamento das atualizações dos números de casos por meio da plataforma Monitora RJ, que está disponível no site da SES-RJ.

Já na aula do pediatra Sérgio Gama foram abordados os critérios para a transferência da criança com dengue, com o objetivo de agilizar a disponibilidade de leitos para pacientes graves. Os médicos das UPAs e das emergências devem preencher os formulários para suspeita de dengue, que possuem critérios de prioridade para casos graves.

“Trabalhar em conjunto para melhorar o atendimento das nossas crianças nas unidades de emergência e de terapia intensiva do estado é fundamental. Precisamos estar preparados e capacitados para o nosso trabalho principal, que consiste em tentar evitar os óbitos. Esse modelo de treinamento em formato de aulas permite a troca de experiências entre os participantes”, observou Sergio Gama.

Ao todo, serão realizados oito encontros, sendo seis para profissionais que trabalham nas emergências pediátricas de hospitais e UPAs, além de dois para aqueles que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas. A capacitação seguirá nesta quarta-feira (31/01) e nos dias 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Já para os de UTIs pediátricas acontecem nos dias 20 e 22 de fevereiro.

Confira as datas dos treinamentos e saiba como se inscrever

A SES-RJ disponibilizou 2 mil vagas para médicos das redes pública e privadas. Ainda há vagas para os dias 01 e 06 de fevereiro para a capacitação de médicos que atuam em emergências pediátricas e UPAs. Também estão disponíveis vagas para os dias 20 e 22 de fevereiro destinadas aos médicos que atuam em UTIs pediátricas.

Para realizar as inscrições, os médicos que atuam pediatria em emergências e UPAs pediátricas devem preencher o formulário disponível em: https://forms.gle/fbrzKV9HyzfhYbSb6, com o nome completo, data e horário do curso escolhido, e-mail, número do celular, unidade de atuação e especialização.

Os profissionais de UTIs pediátricas devem preencher as mesmas informações, mas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXZLmWpnp-qjT_8RRzdINNuEdmBuHTnHj-WsejMnmRAc2mFw/viewform

Todas as capacitações são presenciais e acontecerão no auditório da SES-RJ, localizada na Rua Barão de Itapagipe 225, no Rio Comprido, na Zona Norte.